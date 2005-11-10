Ostiamare, arriva in prestito dal Modena il difensore Anej Korosa
L’Ostiamare Calcio è lieta di comunicare l’arrivo in prestito di Anej Korosa.
Difensore centrale classe 2007, Korosa arriva all’Ostiamare dopo aver disputato la scorsa stagione con la Primavera del Modena FC, dove ha messo in mostra le proprie qualità difensive e una maturità tattica notevole per la sua età. All’occorrenza capace di agire anche da terzino sinistro, il giovane difensore sloveno porta con sé duttilità, fisicità e la determinazione di chi è pronto a mettersi in gioco in una nuova realtà.
Il suo arrivo si inserisce nel solco di un progetto che l’Ostiamare porta avanti con convinzione: scovare, accogliere e valorizzare giovani talenti, accompagnandoli in un percorso di crescita sportiva e umana che possa rappresentare un trampolino importante per il loro futuro.