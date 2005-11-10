Ufficiale
Gubbio, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Marco Spina. La nota del club
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As Gubbio 1910 comunica di aver prolungato fino al 30 Giugno 2028 il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Marco Spina.
Marco è pronto a ripartire con la nostra maglia con una grande motivazione, sono 96 le gare ufficiali in rossoblù, 11 le reti realizzate e 10 gli assist forniti, mancano solo 4 gare per tagliare quota 100 e diventare ambasciatore del nostro Club, un motivo in più per disputare una grande stagione.
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