Tornato dopo 33 giorni al Celtic, O'Neill: "Non sono pronto per il mercato invernale..."

Il tecnico del Celtic Martin O’Neill, tornato dopo 33 giorni di esonero sulla panchina del club scozzese, ha ammesso di non essere "preparato" alla finestra di mercato di gennaio dopo essere rientrato a sorpresa in seguito all’improvviso esonero di Wilfried Nancy. Il tecnico 73enne vuole vedere nuovi arrivi a Celtic Park nel mese di gennaio e ha dichiarato di stare lavorando duramente per aiutare la causa del club. Attualmente il Celtic è senza un responsabile delle operazioni calcistiche dopo che Paul Tisdale ha seguito Nancy all’inizio di gennaio, lasciando sulle spalle di O’Neill un livello di responsabilità ancora maggiore.

Parlando al Daily Record, l'attuale allenatore del Celtic ha confidato: "Sono d’accordo, è fondamentale portare giocatori, ne sono pienamente consapevole e non intendo minimizzare la cosa. Vi assicuro che non sto con le mani in mano, sto facendo del mio meglio", la dichiarazione a proposito del calciomercato invernale. "Spero davvero di riuscire a portarne dentro qualcuno. Sono nel processo di valutazione".

E ha aggiunto: "Durante il mio primo periodo da allenatore, avevo avuto il tempo di fare tutto questo prima di iniziare a prendere giocatori. Avevo tutto preparato. Ora ci sono io, e in questo momento non ho nulla di preparato. Perché ho passato il Natale a casa, senza aspettarmi tutto questo".