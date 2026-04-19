Che effetto fa marcare Haaland 90 minuti: Gabriel gli strappa la maglia e sfiora la rissa

Finale rovente all'Etihad Stadium, mentre il Manchester City conduce il big match per 2-1 ai danni dell'Arsenal. Tutto è nato al minuto 65, quando il solito squalo d'area di rigore Erling Haaland ha punito i Gunners con il gol del sorpasso. Una mazzata per la capolista di Premier League, per le dinamiche conseguenti della partita e la possibilità reale dei citizens di riaprire concretamente la lotta per il titolo.

Appena un minuto dopo c'è stata la reazione di Gabriel Magalhes, che nell'ennesimo corpo a corpo con il gigante norvegese per contendersi il pallone ha ridotto in brandelli la maglia di Haaland. La risposta del numero 9 di Guardiola non si è fatta attendere, tuonando all'indirizzo del direttore di gara Taylor: invitato dal fischietto inglese di cambiarsi la divisa, ha abbandonato la sia la t-shirt ufficiale che la seconda maglia, lanciandola a un tifoso nel bel mezzo della partita.

Lo scontro tra il difensore brasiliano e il centravanti norvegese è proseguito. Sono scattate scintille vere e proprie al minuto 82 tra i due, dopo un duello fisico ripetuto, gambe intrecciate e un braccio allargato di Haaland per agganciare Gabriel. Quest'ultimo ha chiamato il testa a testa con l'avversario del City, accennando addirittura una testata, prima di compiere qualche passo all'indietro, per allontanarsi.

Pep Guardiola ha visto tutto e reagito immediatamente, domandando con ampi gesti e furia inaudita il cartellino rosso a ridosso della propria panchina. L'arbitro Taylor, al termine del parapiglia scattato tra vari giocatori di City ed Arsenal nel finale dopo il duello Gabriel-Haaland, ha chiamato a raccolta i due protagonisti del faccia a faccia e li ha ammoniti entrambi. Fa quest'effetto marcare Haaland per oltre 90 minuti, evidentemente.