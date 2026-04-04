Chelsea senza pietà: distrutto 7-0 il Port Vale, va in semifinale di FA Cup. Addio periodo buio
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Dopo 4 sconfitte consecutive, il Chelsea torna a vincere. Successo prorompente ai danni del Port Vale (squadra di Serie C inglese) già onorevole di essere approdato ai quarti di FA Cup: un settebello (7-0) e clean sheet per i Blues di Liam Rosenior, nella prima delle due partite che vedranno Enzo Fernández escluso come sanzione dopo le dichiarazioni concernenti i rumors sul Real Madrid.
Il Chelsea volerà a Wembley alla fine di questo mese per la semifinale, in attesa di conoscere l'esito delle restanti partite (Southampton-Arsenal e West Ham-Leeds) della competizione.
Risultato finale
Chelsea - Port Vale 7-0
2' Hato, 25' Joao Pedro, 42' Lawrence-Gabriel (autogol), 57' Adarabioyo, 69' Andrey Santos, 82' Estevao, 92' rigore Garnacho
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