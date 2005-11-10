Ufficiale Dal Chievo in Serie D a Dubai: Douglas Costa è un nuovo giocatore dell'Al-Ittifaq

Tornato in Italia a gennaio, ha giocato sei mesi in un crescendo di buone prestazioni e ora è pronto a raggiungere il club arabo.

Il ritorno di Douglas Costa in Italia, come ampiamente previsto, è stato di breve durata. L'esterno brasiliano, reduce da sei mesi al Chievo, è da oggi ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Ittifaq. Il club con sede a Dubai è di proprietà del presidente del Chievo Pietro Laterza, che aveva programmato per l'ex giocatore di Bayern Monaco e Juventus esattamente questo tipo di percorso tra la seconda metà della scorsa annata e quella che inizierà tra qualche settimana.

Il comunicato dell'Al-Ittifaq

Così il club arabo ha annunciato questo importante rinforzo: "Un nuovo capitolo inizia. Dai palcoscenici più importanti del calcio mondiale all'Al-Ittifaq FC. Benvenuto, Douglas Costa! La tua velocità. La tua creatività. La tua esperienza. Ora è il momento di scrivere una nuova storia. Siamo insieme. Diamo tutto. Benvenuto in famiglia, Douglas".

A Verona inizio difficile e finale con gol decisivo

All'Al-Ittifaq arriva un Douglas Costa certamente rigenerato dopo l'esperienza con la maglia del Chievo in Serie D. Dopo un periodo di logico ambientamento, il brasiliano ha mostrato con sempre maggiore continuità le sue qualità raggiungendo il suo apice a fine stagione e cioè quando si sono giocati i playoff. Nella semifinale contro il Milan Futuro, ha inciso sul 2-1 finale dopo i tempi supplementari con un gran gol. Il modo migliore per congedarsi dai sostenitori clivensi.