Ufficiale Cinque presenze nelle ultime due stagioni: il Man' United annuncia l'addio di Malacia

Nel giorno dell'addio di Casemiro a Old Trafford, finisce anche l’avventura di Tyrell Malacia con il Manchester United. Il club inglese ha infatti ufficializzato l’addio del terzino olandese, che lascerà alla scadenza del contratto prevista per giugno.

Arrivato nell’estate del 2022 dal Feyenoord, Malacia non è mai riuscito a trovare continuità, soprattutto a causa dei numerosi problemi fisici che ne hanno pesantemente condizionato il percorso. Il difensore, oggi 26enne, è rimasto fermo per oltre un anno a causa degli infortuni e nelle ultime due stagioni ha visto il campo con il contagocce: appena due presenze in Premier League quest’anno e soltanto tre nella stagione precedente. Nel comunicato diffuso dal club, lo United ha salutato così il giocatore: "Tyrell Malacia lascerà il Manchester United alla scadenza del suo contratto quest’estate. Grazie per il tuo impegno e in bocca al lupo per il futuro".

L’olandese era presente in panchina nell’ultima gara casalinga della stagione, la vittoria per 3-2 contro il Nottingham Forest, ma ormai il suo destino era segnato da tempo. In totale, Malacia chiude la sua esperienza con i Red Devils con 49 presenze ufficiali, senza però essere mai riuscito a imporsi stabilmente in una squadra che aveva voluto puntare su di lui come rinforzo importante per la fascia sinistra.