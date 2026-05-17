Ufficiale Benfica, l'addio di Otamendi: "Me ne vado col cuore pieno di gratitudine e orgoglio"

Nicolas Otamendi ha annunciato il proprio addio al Benfica con un lungo e toccante messaggio pubblicato sui social, chiudendo ufficialmente un ciclo durato sei anni in Portogallo. Un saluto che, inevitabilmente, ha riacceso le voci su un possibile ritorno in Argentina, magari con la maglia del River Plate.

"Sei anni... e una vita piena di ricordi", ha scritto il difensore campione del mondo, ringraziando il Benfica per il percorso vissuto sia dentro che fuori dal campo. "Qui sono cresciuto come calciatore, ma soprattutto come persona. Ho condiviso lo spogliatoio con grandi compagni e imparato il vero significato di lottare, cadere e rialzarsi". Otamendi ha poi sottolineato il legame creato con il club e con i tifosi: "Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine e orgoglio per aver fatto parte di una società così grande. Anche se oggi è tempo di salutarsi, questi colori resteranno per sempre con me".

Parole che sanciscono la fine definitiva e che alimentano le indiscrezioni sul futuro del centrale argentino. Da tempo il nome di Otamendi viene infatti accostato al River Plate, club che sogna di riportarlo in patria per aggiungere esperienza e leadership alla squadra. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’addio al Benfica apre concretamente la porta a un nuovo capitolo della sua carriera.