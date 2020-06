Coppa di Germania, Perisic spinge il Bayern Monaco in finale. Eintracht battuto 2-1

Il Bayern Monaco batte l’Eintracht Francoforte nella semifinale di Coppa di Germania e accede alla finale della competizione in cui affronterà il Bayer Leverkusen. 2-1 il risultato finale della sfida dell’Allianz Arena: in apertura, al 14’, è Ivan Perisic a sbloccare il risultato con un colpo di testa ravvicinato. Nella ripresa, al 69’, pareggio Eintracht con Danny da Costa, quindi gol vittoria del solito Robert Lewandowski al minuto ’74.

I bavaresi come detto raggiungono in finale (il 4 luglio) il Bayer Leverkusen che nella giornata di ieri aveva sconfitto il ben più modesto Saarbrucken.