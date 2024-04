Ufficiale Craiova, Nicolò Napoli dura solo un mese. Il settimo allenatore stagionale è Trica

Dopo essersi separato da Giovanni Costantino, l'Universitatea Craiova aveva riaccolto Nicolò Napoli. Il 62enne tecnico italiano è entrato nel Guinness dei Primati: pochi mesi prima aveva lasciato il club rumeno per l'ottava volta.

Napoli aveva firmato fino al termine della stagione ma, dopo un mese, è stato già sostituito: al suo posto torna Eugen Trica, che è già stato allenatore del Craiova in altre quattro occasioni. Sono così 7 i mister messi sotto contratto dalla società in questa stagione: Florin Drãgan, Nicolae Dicã, Paul Rãducan, Giovanni Costantino, Valentin David, Nicolo Napoli e Eugen Trica. Napoli resta comunque in dirigenza nel ruolo di direttore tecnico.