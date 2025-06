Ufficiale Alcione Milano, salutano in scadenza Bonaiti e Pio Loco Boscariol

La società Alcione Milano comunica ufficialmente la decisione, presa consensualmente col calciatore, di non rinnovare il contratto di Stefano Bonaiti.

Dopo 4 stagioni in cui il centrocampista ha fin da subito dimostrato un carisma e un attaccamento alla maglia unico, ottenendo il ruolo di vice-capitano e trascinando il Club a traguardi storici, le strade ora si separano.

La società Alcione Milano comunica ufficialmente la decisione, presa consensualmente col calciatore, di non rinnovare il contratto di Andrea Pio Loco Boscariol.

Arrivato nell’ottobre 2022 dalle giovanili del Monza, Pio Loco è stato tra i protagonisti assoluti della promozione in Serie C, dando il proprio contributo al raggiungimento del traguardo non solo segnando 7 gol, ma anche affermandosi come un riferimento in campo per i compagni.