Ufficiale Campobasso, Luca Nocerino è un nuovo giocatore rossoblù: accordo biennale

Luca Nocerino, esterno offensivo classe 2004, è ufficialmente un nuovo giocatore del Campobasso con un contratto biennale.

Nome giovane, ma già forgiato dalla gavetta e da esperienze significative, arriva in Molise con tanta voglia di dimostrare e un obiettivo chiaro: lasciare il segno.

Nocerino è nato a Francoforte, in Germania, ma è cresciuto calcisticamente a Torre del Greco, nella storica Turris, club dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino a ottenere prestissimo un posto in prima squadra. Quindi ha subito messo in mostra il suo talento nei campi professionistici (e un’esperienza di sei mesi in serie D con il Portici), confermandosi un giovane pronto a fare la differenza.

Esterno sinistro di piede destro, capace di agire anche come seconda punta o trequartista, Luca si distingue per la sua velocità, il dribbling stretto e una visione di gioco sopra la media. A colpire di più è la sua freddezza nei momenti chiave: più volte è stato il protagonista nei calci piazzati decisivi, anche sotto pressione, dimostrando una maturità fuori dal comune per un ragazzo della sua età.

“E chi non ha sentito parlare di Campobasso? – ha detto Nocerino – Io ci sono stato da avversario, quando la Turris quella partita fu sospesa per neve. Conosco il Molinari, so che i tifosi rossoblù non mollano mai, ovunque vadano. Questa fame e questa passione sono fattori che mi hanno convinto ulteriormente a dire sì al progetto del Campobasso FC che vanta una solida società alle spalle”.

Senza giri di parole conclude: “Gli obiettivi sono chiari – continua – scendere in campo con i compagni e vincere, sempre. Ci saranno momenti difficili, come è normale che accada ma l’obiettivo non cambia: lottare per la vittoria in ogni partita. E poi un traguardo personale: raggiungere la doppia cifra di gol con questa maglia”.