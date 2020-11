Diego Armando Maradona ricoverato in una clinica a La Plata: escluso il Covid-19

vedi letture

Diego Armando Maradona è ricoverato in una una clinica a La Plata. Le ultime notizie che arrivano dall'Argentina parlano di un ricovero per il Pibe de Oro per motivi ancora non rivelati. La notizia certa è che non si tratta di Coronavirus.