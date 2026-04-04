Farioli, canto di gioia strozzato: il Famalicao riprende il Porto, 2-2 al 99' in Liga Portugal

Alberto Costa e l'ex Udinese Seko Fofana sembravano aver messo in cassaforte la vittoria del Porto, invece nell'ultima azione della partita il Famalicao ha fatto lo scherzetto a Francesco Farioli: Rodrigo Pinheiro ha gelato il Do Dragão dopo una grande confusione in area e il 2-2 finale al 90'+9.

Frenano così i dragoes, a quota 73 e pur sempre in cima alla classifica di Liga Portugal, ma con lo Sporting Lisbona alle calcagna con cinque punti di ritardo. Quando mancano 6 turni al termine del campionato portoghese.

La classifica

1. Porto 73 punti

2. Sporting Lisbona 68

3. Benfica 65

4. Braga 49

5. Famalicao 46

6. Gil Vicente 45

7. Estoril 37

8. Guimaraes 35

9. Moreirense 35

10. Alverca 32

11. Rio Ave 30

12. Arouca 29

13. Santa Clara 28

14. Estrela 28

15. Nacional 25

16. Casa Pia 24

17. Tondela 20

18. AFS 11