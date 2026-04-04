Farioli, canto di gioia strozzato: il Famalicao riprende il Porto, 2-2 al 99' in Liga Portugal
Alberto Costa e l'ex Udinese Seko Fofana sembravano aver messo in cassaforte la vittoria del Porto, invece nell'ultima azione della partita il Famalicao ha fatto lo scherzetto a Francesco Farioli: Rodrigo Pinheiro ha gelato il Do Dragão dopo una grande confusione in area e il 2-2 finale al 90'+9.
Frenano così i dragoes, a quota 73 e pur sempre in cima alla classifica di Liga Portugal, ma con lo Sporting Lisbona alle calcagna con cinque punti di ritardo. Quando mancano 6 turni al termine del campionato portoghese.
La classifica
1. Porto 73 punti
2. Sporting Lisbona 68
3. Benfica 65
4. Braga 49
5. Famalicao 46
6. Gil Vicente 45
7. Estoril 37
8. Guimaraes 35
9. Moreirense 35
10. Alverca 32
11. Rio Ave 30
12. Arouca 29
13. Santa Clara 28
14. Estrela 28
15. Nacional 25
16. Casa Pia 24
17. Tondela 20
18. AFS 11
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