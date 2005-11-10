Fatih Karagumruk, rinforzo italiano per la porta: dalla Cremonese arriva Silvestri
Marco Silvestri è un nuovo giocatore del Fatih Karagümrük, come recita il comunicato ufficiale del club turco, che si rinforza col portiere italiano: "Il nostro club, che inizia la nuova stagione con l'unico obiettivo di conquistare il titolo, ha raggiunto un accordo con il portiere Marco Silvestri, proveniente dalla Cremonese, club della Serie A italiana.
L'esperto portiere vanta un curriculum di grande prestigio, avendo vestito le maglie di club importanti come Hellas Verona, Udinese, Sampdoria e Leeds United.
Nel 2020 ha ricevuto la convocazione con la Nazionale maggiore italiana, dopo aver servito il proprio Paese anche nelle selezioni giovanili. Diamo il benvenuto nella nostra famiglia a Marco Silvestri, augurandogli i migliori successi con la nostra maglia rosso-nera lungo il cammino verso il titolo".