Gaspart: "Su Messi sono andato oltre, ho esagerato. Ma nessuno lo ama più di me"

L'ex presidente del Barcellona, Joan Gaspart, ha fatto un passo indietro ritrattando le dure parole rivolte nei giorni scorsi a Lionel Messi a causa dei complessi rapporti tra il fuoriclasse argentino e l'attuale patron blaugrana Joan Laporta.

"Dovrebbe stare attento. Il Barça è più grande di lui. Se Leo Messi viene a salutare i tifosi e sceglie di non presentarsi solo perché Laporta è il presidente, rimandando il tutto a quando non ci sarà più lui, io a quell'omaggio non ci andrei", aveva attaccato Gaspart solo pochi giorni fa.

Tuttavia, l'ex dirigente catalano ha ora ammesso di aver esagerato con le sue dichiarazioni, cercando di smorzare i toni: "Se chiederò scusa a Messi? Non ho mai chiesto scusa ai miei figli quando li ho criticati per qualcosa che ritenevo fosse per il loro bene. Potete volere a Messi tutto il bene del mondo, ma nessuno gli vuole bene più di me... Gli ho mandato un messaggio perché gli desidero davvero un gran bene. Ho esagerato, sono andato oltre. Dire che "gli vogliamo benissimo, ma il Barça viene prima di lui" sarebbe stato più che sufficiente".