Ufficiale Il Girona premia Quique Alvarez: è il nuovo allenatore al comando. Addio seconda squadra

Quique Alvarez sarà il nuovo allenatore del Girona per la prossima stagione. Il club spagnolo punta sulla promozione interna e dà continuità al progetto sportivo, affidando la guida della prima squadra a un "tecnico della casa e con una profonda conoscenza della sua struttura", si legge dal comunicare ufficiale. Proveniente dal Girona B (seconda squadra), il 50enne firma per una stagione e si accomoda dunque sulla panchina della prima squadra.

Nel suo passato da giocatore è cresciuto nelle categorie inferiori del Barcellona, ha sviluppato una carriera di oltre 15 anni come difensore centrale, con esperienza in club come il Logroñés, la Lleida e il Villarreal, dove ha militato per sette stagioni nella massima serie. Da allenatore invece, ha intrapreso un percorso di formazione al Barcellona, facendo parte di staff tecnici al Submarino Amarillo, Deportivo Alaves o Levante. Fino alla guida della seconda squadra del Girona per due stagioni.

Oscar Alvarez, il fratello, sarà il secondo allenatore, mentre Jordi Balcells ricoprirà il ruolo di preparatore fisico. Ex giocatore del Girona tra il 2008 e il 2010, Oscar faceva parte a sua volta dello staff tecnico della seconda squadra, con cui ha condiviso i successi recenti. L'obiettivo primario del club rojiblancos, ovviamente, è tornare a competere nella Liga e rimediare allo scivolone nella Serie B spagnola "apportando la sua esperienza, la sua conoscenza della casa e la sua scommessa sul talento giovane".