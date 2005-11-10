Ufficiale L'ex reggino Stuani prosegue con il Girona: rinnovo firmato. Sarà il suo decimo anno

Il classe '86 ha messo a segno 148 reti in 312 presenze e proverà a riportare ne LaLiga la squadra in cui è arrivato nel lontano 2017 e di cui è diventato simbolo e bandiera

Nonostante la retrocessione in LaLiga2 l’attaccante Cristhian Stuani ha deciso di proseguire l’avventura al Girona per cercare di riportare il club in cui milita da quasi dieci anni in massima serie spagnola. La notizia che era nell'aria è stata confermata con una nota dalla società iberica.

Girona e Stuani ancora insieme: la carriera e il nuovo contratto

Il Girona FC e Cristhian Stuani hanno raggiunto un accordo per prolungare di un'altra stagione il contratto dell'attaccante uruguaiano. In questo modo, il capitano inizierà la sua decima stagione a Montilivi, consolidando ulteriormente una carriera che è già entrata nella storia del club.

Dal suo arrivo nell'estate del 2017, Stuani è diventato una figura indispensabile sia in campo che fuori. Con il suo impegno, la sua professionalità, la sua capacità realizzativa e le sue doti di leadership, l'attaccante è stato uno dei principali artefici della crescita sportiva del Girona FC nell'ultimo decennio.

Attualmente, Stuani è il capocannoniere e il giocatore con il maggior numero di presenze nella storia del Girona FC, con 148 gol in 312 partite ufficiali con la maglia biancorossa. Questi numeri straordinari testimoniano l'importanza di un calciatore insostituibile.

L'attaccante uruguaiano è sinonimo di prestazioni fin dal primo giorno. Ha segnato all'esordio del Girona FC in Prima Divisione e, stagione dopo stagione, ha mantenuto una straordinaria efficacia sotto porta. Al di là delle statistiche, Stuani ha lasciato un segno indelebile grazie alle sue doti di leadership, all'intelligenza tattica, all'abilità nel gioco aereo, all'istinto del gol e alla grinta, che lo hanno reso un modello per le nuove generazioni di calciatori del Club.

Dieci anni insieme

La conferma dell’attaccante non riguarda soltanto il contributo sul terreno di gioco. Il Girona considera Stuani una presenza fondamentale anche nello spogliatoio, grazie alla sua esperienza, alla professionalità e alla capacità di guidare i compagni nei momenti più delicati. Nonostante l’età, il centravanti continua a garantire gol, personalità e affidabilità. La sua permanenza rappresenta quindi una scelta di continuità per una squadra intenzionata a ripartire mantenendo saldi i propri punti di riferimento.