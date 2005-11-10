Ufficiale Gravillon saluta l'Italia e vola in Azerbaigian. È un nuovo giocatore del Neftci

Andreaw Gravillon lascia il Pescara e l'Italia. Il difensore di Guadalupa, 28 anni, è un nuovo giocatore del Neftchi Baku. Contratto biennale, scelto anche il numero che sarà il 55.

In Italia dal 2014, quando fu acquistato dall'Inter, Gravillon ha poi vestito le maglie di Benevento, Pescara, Sassuolo, Ascoli, Torino e nuovamente Pescara. In mezzo anche un'esperienza al Lorient, due anni al Reims e altrettanti in Turchia, all'Adana Demirspor.

Il Neftci si è qualificato alla prossima Conference League e sfiderà nel secondo turno di qualificazione la vincente di Dinamo Minsk (Bielorussia)-Sileks (Macedonia del Nord).