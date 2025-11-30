Pescara, Gravillon non si abbatte: "Non meritavamo il ko, la strada è quella giusta"

Il Pescara incassa un’altra sconfitta pesante all’Adriatico, dove il Padova passa 1-0 grazie al gol di Faedo. Una battuta d’arresto che complica ulteriormente il momento dei biancazzurri, ma che non scalfisce la fiducia di Andrew Gravillon, intervenuto in conferenza stampa dopo il match.

Il difensore francese ha sottolineato come la squadra abbia comunque disputato una buona prova:

“Abbiamo fatto una grande partita, anche se davanti potevamo fare meglio - ha esordito il calciatore -. Dopo il gol subito abbiamo continuato a giocare, senza disunirci. Stiamo vivendo un momento difficile ma il gruppo è forte e sta dando tutto”.

Gravillon ha parlato anche delle sue condizioni, dopo il recupero dall’infortunio che lo aveva tenuto ai box:

“Sto bene, ho lavorato tanto per tornare in campo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato. Ora devo continuare a migliorare e mettere minuti nelle gambe”.

Nonostante il risultato negativo, il centrale biancazzurro resta convinto che il Pescara stia imboccando la direzione giusta:

“Dobbiamo continuare a lavorare. Non meritavamo di perdere oggi, abbiamo fatto una grandissima partita. La strada è quella giusta e dobbiamo restare uniti”, ha concluso proiettandosi già verso le prossime sfide.