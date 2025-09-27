Ufficiale
Pescara, si è sbloccato il trasferimento di Gravillon: il difensore è biancazzurro
È arrivata l’ufficialità: Andrew Gravillon è un nuovo giocatore del Pescara. La lunga telenovela è finalmente arrivata alla conclusione, mancava solo l'ultimo ok dalla FIFA. Il Pescara ha quindi annunciato il giocatore sui propri social, con Gravillon che potrebbe quindi essere già a disposizione di mister Vivarini per la gara di domani contro il Modena.
