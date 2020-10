Higuain nella notte è andato a segno su punizione. In Europa non era mai capitato

vedi letture

Gonzalo Higuain nella notte ha trovato il suo primo gol in MLS, con la maglia dell'Inter Miami. Il Pipita è andato a segno direttamente da calcio piazzato, un colpo che non era proprio nelle corde del centravanti argentino. "Il primo gol di Gonzalo Higuain in MLS è stato realizzato su punizione diretta; in 428 presenze nei top-5 campionati europei il Pipita non aveva mai segnato da questa situazione di gioco. Sorpresa", si legge su 'OptaPaolo'.