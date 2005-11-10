Ufficiale Hoffenheim, rinforzo in difesa: dal Twente arriva il terzino sinistro olandese Mats Rots

Un nuovo rinforzo per l’Hoffenheim. Il club tedesco ha annunciato l’ingaggio di Mats Rots per la prossima stagione. Il difensore arriva dal Twente e ha firmato un contratto pluriennale. Questo il comunicato: "L'olandese Mats Rots si unirà al TSG Hoffenheim per la nuova stagione. Il difensore ventenne arriva dal club olandese di prima divisione FC Twente Enschede e ha firmato un contratto a lungo termine con la squadra della Bundesliga.

Il TSG Hoffenheim ha rinforzato la sua difesa sul mercato: il terzino sinistro olandese Mats Rots si trasferirà nella regione del Kraichgau per la nuova stagione. Il ventenne, che ha giocato fino a poco tempo fa nell'Eredivisie olandese con l'FC Twente Enschede, ha firmato un contratto a lungo termine con il TSG".

Lo stesso giocatore ha rilasciato le sue primissime dichiarazioni: "Era mio desiderio assoluto unirmi all'Hoffenheim e quindi a uno dei tre principali campionati europei. Qui ho l'opportunità di sviluppare appieno il mio talento nelle migliori condizioni e di fare ulteriori passi avanti nella mia crescita. Il TSG è noto per la sua capacità di valorizzare i giovani giocatori e di portarli costantemente a un livello sempre più alto. Le prospettive che la dirigenza mi ha presentato mi hanno convinto a fare questo passo in un altro paese, in un campionato più competitivo. Sono particolarmente contento di poter ora competere anche nelle competizioni europee con l'Hoffenheim".