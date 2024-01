Ufficiale Il Brentford pesca un portiere islandese. Annunciato Hakon Valdimarsson

Rinforzo scandinavo per il Brentford. Il club londinese rende noto con un comunicato ufficiale l'acquisto di Hákon Valdimarsson, portiere islandese di 22 anni. Arriva a titolo definitivo dagli svedesi dell'Elfsborg e ha firmato un contratto fino al 2028, col club che si riserva una clausola in favore per estendere di ulteriori due stagioni l'accordo.

Valdimarsson è stato nominato Portiere dell'anno nella massima serie svedese nel 2023. Ha mantenuto la porta inviolata più di qualsiasi altro portiere dell'Allsvenskan (13) e ha avuto la percentuale di parate più alta (78).

L'allenatore del Brentford Thomas Frank ha dichiarato: "Sono molto, molto felice per l'acquisto di Hákon. C'era la concorrenza di molti altri club, compresi alcuni della Premier League. Stiamo crescendo come club e abbiamo dimostrato di migliorare i giocatori".