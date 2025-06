Ufficiale Burnley, ufficializzato l’acquisto di Hartman dal Feyenoord. Ha firmato fino al 2029

Tramite i propri canali ufficiali il Burnley ha ufficializzato l’acquisto di Quilindschy Hartman dal Feyenoord. Di seguito il comunicato ufficiale:

Il Burnley Football Club è lieto di annunciare l'acquisto del terzino Quilindschy Hartman dal Feyenoord, squadra di Eredivisie, per una cifra non resa nota.

Il difensore 23enne, che si unisce ai Clarets con un contratto quadriennale, ha giocato quasi 100 partite nella massima serie olandese e ha vinto un titolo di Eredivisie.

Hartman, che diventa il secondo acquisto estivo di Scott Parker, ha dichiarato: "È una sensazione davvero speciale, provo un misto di fame ed entusiasmo. Fin dal primo momento in cui ho parlato con l'allenatore sono stato davvero emozionato e impressionato. È stato lui a influenzarmi maggiormente nel mio arrivo qui.

Sono così contento che l'accordo sia concluso, sono davvero orgoglioso di essere qui e non vedo l'ora di iniziare la prossima settimana."

Nato a Zwijndrecht, Hartman ha militato nelle giovanili del VVGZ e dell'Excelsior da giovane, prima di entrare a far parte del vivaio del Feyenoord nel 2010.

Dopo aver scalato le categorie, il terzino sinistro ha firmato il suo primo contratto da professionista nel giugno 2020 e ha debuttato in prima squadra con la nazionale olandese nell'agosto 2022, segnando il suo primo gol con il club tre mesi dopo.

Hartman ha poi concluso la sua stagione d'esordio con oltre 30 presenze, e il Feyenoord ha vinto l'Eredivisie per la prima volta in sei anni.

Affermatosi al club, il terzino è diventato titolare nella stagione 2023/24, giocando 38 partite e ricevendo la prima convocazione in nazionale maggiore con l’Olanda, dove ha esordito in nazionale nell'ottobre 2023 con un gol contro la Francia in una partita di qualificazione a Euro 2024.

Nonostante un infortunio abbia ostacolato l'inizio della scorsa stagione dell'olandese, il difensore è tornato in squadra per la seconda metà del campionato, disputando 12 partite.

Hartman arriva ora nel Lancashire con una solida esperienza nella massima serie, essendo il secondo acquisto della settimana del Burnley.