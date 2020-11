Il mistero della clausola di Haaland. Watzke: "Non ne esiste una per il 2021, vogliamo che resti"

vedi letture

Nel contratto di Erling Haaland esiste un clausola che gli permetterebbe di lasciare il Borussia Dortmund nell'estate 2021? Una domanda che spaventa i tifosi gialloneri, rinfrancati però dal dg Watzke: "Non esiste un accordo simile. Vogliamo che resti con noi a lungo e vogliamo convincere lui e il suo agente. Sono ottimista, penso che si trovi bene con noi e possiamo dire che ha fatto la scelta giusta firmando per il nostro club. Potrebbe essere un errore cambiare dopo così poco tempo". Il contratto di Haaland scadrà nel 2024: smentita la clausola per il 2021, restano però le voci su un'ulteriore clausola di 75 milioni per il 2022.