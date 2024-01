Ufficiale Il Siviglia perde un altro pezzo: via dall'Andalusia in prestito anche Federico Gattoni

Giornata di addii per il Siviglia. Dopo quello di Ivan Rakitic, ha salutato anche il difensore Federico Gattoni, che non era riuscito a trovare spazio tra le fila degli andalusi. Di seguito il comunicato sul sito per la cessione in prestito del classe '99 all'Anderlecht:

"Abbiamo raggiunto un accordo con l'RSC Anderlecht per Federico Gattoni in prestito fino alla fine della stagione alla squadra belga. In questa stagione ha collezionato due presenze in campionato e due in coppa, segnando contro l'Atlético Astorga. Non ci sarà alcuna opzione di acquisto. L'RSC Anderlecht è attualmente secondo nella Pro League belga con 44 punti, otto dietro la capolista Union Saint-Gilloise".