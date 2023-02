ufficiale Siviglia, ingaggiato Gattoni ma resterà in prestito al San Lorenzo fino a giugno

Innesto in difesa per il Siviglia. Il club andaluso ha infatti ufficializzato con una nota sul proprio sito l’innesto di Federico Gattoni. Il centrale ha firmato un contratto che partirà dal primo di luglio e durerà fino al 2027. Il giocatore resterà in prestito al San Lorenzo, club di provenienza, fino a fine giugno.