Ufficiale Ipswich, ecco l'allenatore per la Premier: O'Neil lascia lo Strasburgo e firma un triennale

L'Ipswich Town ha sciolto le riserve e affidato la propria panchina a Gary O'Neil. Il tecnico inglese raccoglierà l'eredità di Kieran McKenna, che ha deciso di lasciare il club dopo averlo riportato in Premier League, motivando la scelta con la volontà di dedicare più tempo alla famiglia. Per O'Neil è pronto un contratto triennale con il club di Portman Road, che ha individuato in lui il profilo ideale per affrontare la sfida della massima serie. L'ex allenatore dello Strasburgo era tra i principali candidati alla successione, insieme a Liam Rosenior, altro nome valutato dalla dirigenza.

"È un onore essere stato nominato allenatore di questo grande club", ha dichiarato O'Neil ai canali ufficiali dell'Ipswich. "Ho seguito con attenzione la crescita della società negli ultimi anni e la possibilità di guidare questa squadra in Premier League mi entusiasma enormemente. Il club ha una visione chiara e grandi ambizioni, e conosco bene la responsabilità che comporta rappresentare una realtà così importante per i tifosi e per tutta la comunità locale".

Il 43enne arriva dall'esperienza allo Strasburgo, dove aveva preso il posto proprio di Rosenior a gennaio, chiudendo la stagione all'ottavo posto e sfiorando la qualificazione alle coppe europee. Ora lo attende una nuova sfida, nonostante un passato da giocatore con il Norwich, storica rivale dell'Ipswich, con cui collezionò 51 presenze tra il 2014 e il 2016.