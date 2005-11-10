Ufficiale Un italiano (ancora) in Oceania: Raccuglia è il nuovo Director of Football del Wanaka FC

Proseguirà in Oceania la carriera di Valerio Raccuglia. L’allenatore nato a Leinì, comune alle porte di Torino, è infatti il nuovo Director of Football del Wānaka FC, in Nuova Zelanda, e sarà operativo da settembre.

Il club è espressione dell’omonima città di Wanaka, nella regione di Otago, nel sud della Nuova Zelanda, ed è una delle realtà più attive del Paese, anche grazie ad una rinomata Academy. La prima squadra partecipa alla Southern League, una delle leghe della National League, il massimo campionato calcistico neozelandese. Raccuglia, che si è trasferito in Oceania nel 2011, ha collezionato numerose esperienze, tra cui quelle di allenatore del Miramar Rangers, di ct di diverse selezioni nazionali giovanili di Samoa, di vice allenatore delle Nazionali Under-20 e Under-23 della Nuova Zelanda e poi anche di allenatore dell’Under 23 delll'Auckland City FC, come aveva raccontato proprio a TuttoMercatoWeb (QUI per leggere l'intervista).

Come Director of Football, si legge nel comunicato, Raccuglia “supervisionerà la struttura generale del club, i programmi dedicati alla comunità, il percorso dell'academy e guiderà direttamente la Prima Squadra maschile”. “Unirmi al Wānaka FC mi lascia una sensazione speciale - ha spiegato l’allenatore italiano - e il mio obiettivo è continuare a costruire sulle solide basi già esistenti e contribuire a creare un ambiente calcistico di cui tutta la comunità possa essere orgogliosa. Non vedo l'ora di conoscere la famiglia del Wānaka e di diventare parte integrante del club."