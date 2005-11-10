Ufficiale Esordio a 17 anni e gol al PSG: Vossah gioiello del Tolosa, contratto rinnovato fino al 2030

Il Tolosa blinda uno dei suoi gioielli più promettenti. Alexis Vossah ha firmato il rinnovo del contratto con il club viola fino al 2030; un percorso iniziato nel 2022, quando arrivò al Centro di Formazione a soli 14 anni.

La stagione 2025-2026 è stata quella della definitiva consacrazione per il classe 2008: dopo aver esordito in Ligue 1, realizzato il suo primo gol da professionista e conquistato un ruolo sempre più importante nelle rotazioni della prima squadra, Vossah si è guadagnato la fiducia dell'ambiente grazie a talento, maturità e grande duttilità tattica.

Cresciuto calcisticamente tra Clairefontaine e Cergy, il giovane centrocampista ha rapidamente scalato le gerarchie del settore giovanile del Tolosa, diventando capitano prima dell'U17 e poi dell'U19. Le sue prestazioni gli hanno inoltre permesso di vestire la maglia delle nazionali giovanili francesi, con 10 presenze complessive tra Under 16 e Under 19. Il momento della svolta è arrivato nell'estate 2025, quando a soli 17 anni è stato aggregato alla preparazione della prima squadra. Le ottime prestazioni contro avversarie di alto livello hanno convinto l'allora tecnico Carles Martinez Novell a inserirlo stabilmente nel gruppo.

Il debutto in Ligue 1 è arrivato il 16 agosto 2025 contro il Nizza, ma il vero momento storico si è verificato due settimane più tardi. Nella sfida contro il Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica, Vossah è entrato in campo e, a 17 anni, 5 mesi e 19 giorni, ha segnato il suo primo gol tra i professionisti, diventando il più giovane marcatore nella storia del Tolosa in Ligue 1. Nel corso della stagione il giovane talento ha vissuto anche momenti di crescita e difficoltà, come l'espulsione rimediata contro il Lilla, un'esperienza che ha contribuito alla sua maturazione. Nel complesso ha chiuso l'annata con 25 presenze ufficiali, 13 delle quali da titolare, un gol e un assist.

Dopo aver conseguito anche il diploma di maturità all'inizio di luglio 2026, Vossah si prepara ora a una nuova fase della sua carriera. Il Tolosa ha deciso di puntare ancora su di lui, accompagnandone la crescita con un contratto fino al 2030: "È un orgoglio immenso prolungare il mio contratto con il club che mi ha formato. Voglio dimostrare che il Tolosa ha fatto bene a credere in me e rendere fiere tutte le persone che mi sostengono", ha dichiarato.