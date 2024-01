Ufficiale Jhoanner Chávez firma col Lens. Il talentuoso terzino arriva in prestito con opzione

vedi letture

Jhoanner Chávez è un nuovo giocatore del Lens. Lo ha annunciato il club francese sui propri canali ufficiali: il terzino sinistro ecuadoriano, classe 2001, lascia il Bahia in prestito con opzione d'acquisto.

Questo il comunicato: "Dall'emisfero sud all'emisfero nord! Terzino sinistro potente e dinamico, Jhoanner Chávez rafforza la nostra squadra. Il giocatore ecuadoriano (21 anni) dal grande potenziale, che ha già esperienze internazionali (3 presenze) e continentali (21 presenze), arriva al Racing in prestito con diritto di riscatto.

Dotato di talento, Jhoanner Chávez ha lasciato casa all'età di 12 anni per unirsi al centro di formazione dell'Independiente del Valle. In quello che è uno dei club di formazione di maggior successo del Paese, il giocatore classe 2002 si è fatto le ossa e ha continuato la sua crescita fino a scoprire il mondo professionistico all'età di 17 anni. Il battesimo del fuoco è avvenuto il 14 maggio 2019 nella Coppa d'Ecuador, contro l'Orense.

A dimostrazione del suo potenziale, il terzino si è confrontato molto presto con i migliori giocatori del continente sudamericano. Nel marzo 2020, all'età di 18 anni, ha preso parte alla Copa Libertadores U20 con la sua società di formazione. Insieme ad altri giovani promettenti che oggi militano nei maggiori club europei, ha giocato 70 minuti di questo prestigioso torneo e ha vinto il primo titolo della sua carriera.

Ha mosso i suoi primi passi in Copa Libertadores entrando contro i brasiliani del Flamengo, nell'ottobre 2020. L'anno successivo, il mancino ha conquistato più terreno, disputando così una ventina di partite in campionato. Il 2022 è stato l’anno della conferma. L'ascesa del nativo di Puerto Francisco de Orellana è stata evidente: solido nei duelli, è anche intraprendente e altruista, come dimostrano i suoi 7 gol e 3 assist durante la stagione.

Prestazioni che non passano inosservate in paese e che gli hanno permesso di fare un nuovo passo nella sua giovane carriera. Viene così convocato per la prima volta nella nazionale ecuadoriana per un'amichevole contro l'Iraq a fine 2022. Un anno dopo torna nelle partite valide per le qualificazioni ai Mondiali e gioca titolare contro Bolivia e Colombia.

Nel gennaio 2023 arriva il cambio di Paese: lascia il suo nativo Ecuador e si dirige verso l'EC Bahia in Brasile. Da gennaio a luglio ha giocato 29 partite in tutte le competizioni (di cui 10 nella prima divisione brasiliana) poi è tornato in prestito all'Independiente".