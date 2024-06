Mourinho guarda in casa Juve: Huijsen e Kostic sono nel mirino del Fenerbahce

Mourinho a gennaio aveva voluto a tutti i costi Dean Huijsen alla Roma. E lo rivorrebbe anche ora, per quanto la Juventus abbia richieste intorno ai 30 milioni per il suo talento classe 2005, che in realtà potrebbe anche diventare la contropartita-chiave con l’Atalanta per arrivare a Koopmeiners.

Ma il centrale - sottolinea Tuttosport - non è l’unico obiettivo bianconero di Mou per il suo Fenerbahce: il tecnico vorrebbe convincere a sposare la causa turca anche Filip Kostic, a sua volta già seguito ai tempi della Roma e ora segnalato in uscita dalla Continassa, profilo seguito da vicino anche dai rivali del Galatasaray. Il trasferimento, in questo caso, non è ipotesi remota: se ne parlerà nel dettaglio al rientro del giocatore dall’Europeo, inaugurato ieri con un infortunio durante la sfida all’Inghilterra.