Ufficiale L'ex Chelsea Damien Duff lascia lo Shelbourne. Nel 2024 lo ha guidato al titolo d'Irlanda

L'ex ala Damien Duff ha lasciato il suo incarico di allenatore dello Shelbourne, campione della League of Ireland Premier Division. Passato nella sua carriera da calciatore da club come il Chelsea e il Fulham Duff, 46 anni, ha guidato il club alla conquista del titolo dopo 18 anni di astinenza nel 2024. Si tratta del secondo titolo nella storia della squadra.

Tuttavia questa stagione non sta andando nel migliore dei modi ed attualmente lo Shelbourne è sesto in classifica a 15 punti di distanza dalla capolista Shamrock Rovers, dopo 22 partite. Duff ha dunque comunicato al club di voler rassegnare le dimissioni dopo l'ultima sconfitta per 1-0 in casa contro il Derry City.

Lo Shelbourne ha dichiarato in una nota di essere "profondamente addolorato" ma di "rispettare" la decisione di Duff, di cui ha informato il club e i suoi giocatori questa domenica mattina. A dirigere le prossime sfide sarà l'ex difensore del Bolton e del West Ham Joey O'Brien, che è stato assistente di Duff.

Neil Doyle, comproprietario dello Shelbourne, ha affermato che "non ci sono parole per rendere giustizia" ai successi di Duff nel club e al suo impatto sul campionato nel suo complesso.

Possiamo dire buona la prima per Duff, comunque: si tratta della prima esperienza da allenatore di una prima squadra per lui e lascia dopo averla riportata in vetta.