Duff spara a zero su Hazard: "È sovrappeso, non è mai stato un grande professionista"

Damien Duff, ex giocatore del Chelsea, non le manda a dire e attacca apertamente Eden Hazard: "Ha 30 anni adesso. Magari ha fiducia nella sua classe, ma sappiamo tutti che dopo quell'età tutti calano. Poi non è mai stato un grande professionista, non ha mai avuto la voglia di Messi e Cristiano Ronaldo. In caso contrario tutti lo citeremmo insieme ai due fenomeni. Ti pagano 160 milioni di euro e sembri sovrappeso, grasso. Non mi piace prendere di mira i giocatori, ma ha avuto 11 infortuni e per rientrare da 11 infortuni senza quasi aver giocato in due anni, bisogna essere un professionista di prim'ordine".