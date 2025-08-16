Ufficiale Lamela annuncia l'addio al calcio giocato: "Da 11 anni convivo con problemi alle anche"

Erik Lamela ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 33 anni. A darne l'annuncio lo stesso giocatore, attraverso i propri canali social:



"Voglio annunciare che ho preso la decisione di terminare la mia carriera da professionista. È una decisione alla quale ho pensato da molto tempo e finalmente è arrivata l'ora.

Per chi non lo sapesse ho problemi alle anche, sono iniziati 11 anni fa e nel 2017 sono stato operato a entrambe con la sinistra che era più colpita. È stato un anno difficile, avevo molta paura.. pensavo che potesse essere la fine della mia carriera e avevo 25 anni.

Dopo che le operazioni sono andate bene mi hanno dato 4 anni in più di carriera. Mi hanno detto che col tempo sarei peggiorato ed è ciò che sto vivendo ora. Con molto sacrificio passando ore con i fisioteralpisti, rinforzandomi in palestra, con una serie infinita di iniezioni e trattamenti sono arrivato a giocare più del doppio!

Questo sì è uno sforzo che solo chi mi è stato vicino può comprendere realmente. Non è stato nulla facile. Avere dolore, giocare e allenarsi con problemi è diventato la normalità col tempo.

Da cinque anni prendo pastiglie per ogni partita per poter giocare nelle migliori condizioni, iniziando con la minore delle dosi e in questo ultimo periodo prendendo il massimo già due giorni prima della partita per poter esserci.

Ora decido di porre fine a tutto questo, ora termina tutto questo sforzo.

Questo anno è stato molto difficile per me andare a ogni partita, allenandomi in bicicletta e in palestra. Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente Matias Almeyda per aver permesso questo e ai miei compagni per accettarlo.

Quest'anno sono cambiate le cose, non hanno accettato il mio modo di allenarmi e lo comprendo perfettamente. Per questo di mutuo accodo col club abbiamo deciso di interrompere nel modo migliore. Ho la tranquillità di essere arrivato fino alla fine".