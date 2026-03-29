Laporta torna sull’addio di Messi: “Scelta necessaria, così ho risanato i conti del Barcellona"

A distanza di anni, Joan Laporta torna su una delle decisioni più discusse della storia recente del Barcellona: l’addio di Lionel Messi nel 2021. Il presidente blaugrana ha ribadito la propria posizione, spiegando come quella scelta fosse inevitabile per garantire un futuro sostenibile al club. “Ho fatto quello che dovevo fare. Leo era vicino alla fine della sua carriera e avevamo bisogno di costruire una nuova squadra”, ha dichiarato in un’intervista, sottolineando la necessità di avviare una nuova era. Laporta ha poi ammesso: “Mi sarebbe piaciuto farlo con lui, ci abbiamo provato, ma non è stato possibile”.

Nonostante la separazione, il numero uno del Barça non considera chiuso il legame con l’argentino: “Messi è uno dei grandi della nostra storia, come Kubala e Cruyff. Merita una statua e una partita celebrativa. Il Barcellona è casa sua”. Un rapporto destinato, secondo Laporta, a ritrovarsi: “Prima o poi gli interessi convergeranno di nuovo”.

Nel corso dell’intervista rilasciato al Pais, il presidente ha affrontato anche il caso Negreira, respingendo ogni accusa: “È una campagna diffamatoria istituzionale che non ha avuto successo. Ci sono interessi provenienti da Madrid”. E ha aggiunto: “Dobbiamo essere superiori, perché gli arbitri non ci favoriscono. Sembra che aiutino sempre il Real Madrid, hanno la ‘Barcellonite’”.