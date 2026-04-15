Nuova protesta del Barça alla UEFA. Laporta: "Vergogna arbitri, ieri 4 episodi contro"

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è intervenuto con toni durissimi dopo l’eliminazione nei quarti di Champions League contro l’Atlético Madrid, puntando il dito contro l’arbitraggio dell’intera doppia sfida. A margine del Trofeo Conde de Godó, Laporta non ha usato mezzi termini: "Prima di tutto voglio congratularmi con l’Atlético, ma questo non cambia il fatto che l’arbitraggio, tra campo e VAR, sia stato una vergogna. È inaccettabile ciò che ci è stato fatto". Il dirigente blaugrana ha poi annunciato una nuova protesta formale alla UEFA, dopo che il precedente reclamo non era stato accolto.

Laporta ha ripercorso nel dettaglio gli episodi contestati, sostenendo che tutte le decisioni dubbie abbiano penalizzato il Barcellona. "All’andata non ci è stato concesso un rigore netto e siamo rimasti in dieci per un’espulsione esagerata: era da giallo, non da rosso", ha spiegato. Ancora più acceso il commento sulla gara di ritorno: "Eric García non era l’ultimo uomo, Koundé stava rientrando. L’arbitro aveva dato giallo, poi il VAR lo ha fatto cambiare idea. Il gol di Ferran era regolare, il fallo su Olmo era rigore e l’aggressione a Fermín è inammissibile: gli hanno aperto il labbro e non è stato nemmeno ammonito".

Il numero uno blaugrana ha infine espresso irritazione anche per la mancata risposta della UEFA alla precedente segnalazione del club: "Stiamo chiedendo spiegazioni sul perché il nostro reclamo non sia stato ritenuto valido. Presenteremo nuovamente una denuncia: quello che è successo non è accettabile".