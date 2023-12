Lazio-Bayern agli ottavi di Champions, il CEO Dreesen: "Non vediamo l'ora di giocare"

Avversario non facile per la Lazio. I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno pescato dall'urna il Bayern Monaco per gli ottavi di finale di Champions League. L’andata si giocherà all’Olimpico il 14 febbraio prossimo alle ore 21 mentre la sfida di ritorno si giocherà in Baviera all’Allianz Arena il prossimo 5 marzo, sempre con calcio d’inizio alle ore 21. Sul doppio confronto si è espresso ai canali ufficiali della società, il CEO biancorosso Jean-Christian Dreesen:

"Non vediamo l’ora di affrontare questo entusiasmante match e la trasferta a Roma. Abbiamo affrontato la Lazio tre anni fa agli ottavi, ma non c'erano spettatori ammessi per la nostra vittoria per 4-1 a causa della pandemia. Ora possiamo aspettarci uno Stadio Olimpico pieno".