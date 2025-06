Ufficiale Leicester, blindate 9 giovani promesse con nuovi contratti: c'è anche il 15enne Monga

vedi letture

Nove giovani talenti dell'Academy prolungheranno la loro permanenza nel Leicester City dopo che il club ha annunciato una serie di nuovi contratti, opzioni di proroga e accordi di borse di studio.

Ecco il comunicato: "Il contratto del portiere polacco Jakub Stolarczyk è stato esteso dal Club fino al 2027, dopo un'eccellente stagione che ha visto il 24enne collezionare 10 presenze in Premier League. Nel frattempo, Jeremy Monga (classe 2009) si è impegnato a iniziare la sua carriera da professionista come giocatore del Leicester City, con un accordo ora in vigore per garantire un futuro al talentuoso adolescente al King Power Stadium. Jeremy inizierà il suo percorso all'Academy quest'estate e il suo primo contratto professionale sarà effettivo nell'estate del 2026. Il secondo giocatore più giovane nella storia della Premier League, (ha esordito contro il Newcastle United ad aprile, all'età di 15 anni e 271 giorni) fa parte di un entusiasmante gruppo che sta crescendo.

Un altro centrocampista, il 21enne Sammy Braybrooke, che ha esordito in prima squadra nella EFL Cup la scorsa stagione, vedrà il suo contratto esteso almeno fino al 2027, mentre il centrocampista Henry Cartwright ha firmato un'estensione fino al 2026 dopo una brillante campagna con l'Under 21 in PL2, che gli ha anche permesso di guadagnarsi un posto in panchina per la nostra partita di Premier League contro il Newcastle United a dicembre.

Olabade Aluko , 18 anni, ha firmato il suo primo contratto da professionista dopo il suo debutto in Premier League contro il Bournemouth nell'ultima giornata, mentre il talentuoso giovane esterno Silko Thomas, 20 anni, che questa stagione ha trascorso un periodo in prestito nella Sky Bet League One con il Wigan Athletic, ha rinnovato il contratto.

Completano l'elenco dei nuovi innesti in prima squadra i centrocampisti Bobby Amartey, 19 anni, e Toby Onanaye, 18 anni, che hanno entrambi impressionato in questa stagione, e il portiere ventenne Stevie Bausor".