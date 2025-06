Ufficiale Barcellona, Lenglet risolve il contratto: il comunicato della società blaugrana

Con un comunicato ufficiale, il Barcellona ha annunciato la risoluzione del contratto con il difensore Clement Lenglet. Questo il testo completo: "Il Barcellona e il giocatore della prima squadra Clément Lenglet hanno raggiunto un accordo per rescindere il suo contratto con il Club. Il Barcelona esprime pubblicamente la sua gratitudine a Clément Lenglet per il suo impegno e la sua dedizione e gli augura fortuna e successo per il futuro.

Il difensore centrale francese è diventato un giocatore del Barcellona nel 2018. Da allora, ha collezionato 160 presenze ufficiali in quattro stagioni, segnando sette gol e fornendo tre assist. Tra il 2018 e il 2022 ha partecipato alla conquista di un campionato (2018/19), di una Coppa del Re (2020/21) e di una Supercoppa di Spagna (2018/19).

Dopo aver fatto alcune apparizioni nella pre-season 2024/25 sotto la guida di Hansi Flick, è andato in prestito all'Atlético Madrid, dove è stato spesso utilizzato dal Cholo Simeone. Lenglet ha giocato 34 partite e segnato tre gol nella sua carriera con la maglia biancorossa. Questo prestito al club madrileno è il terzo del francese da quando è giocatore del Barcellona. Prima di approdare all'Atlético Madrid, era stato prestato in Premier League per due stagioni. Nella stagione 2022/23 ha giocato per il Tottenham, con cui ha collezionato 35 presenze, di cui 26 in campionato. E la stagione 2023/24 l'ha disputata proprio con l'Aston Villa, con cui ha ottenuto una storica qualificazione alla Champions League, disputando 25 partite divise tra Premier League, Conference League e FA Cup".