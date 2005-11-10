Ufficiale Il Leverkusen si assicura il talento 16enne Eichoorn. Ha battuto 2 record in 2. Bundesliga

Il Bayer Leverkusen si è assicurato il giocatore più giovane a debuttare in 2. Bundesliga nonché il miglior marcatore della seconda divisione tedesca. Si tratta di Kennet Eichhorn, acquistato a titolo definitivo dall'Hertha Berlino.

Il ds Rolfes esalta Eichhorn: "Uno dei migliori talenti tedeschi"

Nato il 27 luglio 2009, il talentuoso centrocampista si unirà alle "aspirine" il 1° luglio. Contratto quinquennale per lui. "Siamo molto contenti di essere riusciti a convincere Kennet Eichhorn della nostra proposta. Eravamo già in stretto contatto con Kennet e la sua famiglia un anno fa, e già allora avevamo instaurato un buon rapporto", ha dichiarato Simon Rolfes, Direttore Sportivo del Leverkusen. "Questo è stato evidente anche durante i colloqui di quest'anno. Kennet condivide la nostra opinione secondo cui il Bayer 04 offre le migliori condizioni per permettergli di crescere e diventare un giocatore di assoluto livello in Bundesliga. Anche i colloqui con il nostro allenatore Carles Martínez sono stati caratterizzati da grande sintonia sugli aspetti calcistici e da reciproca fiducia", ha aggiunto Rolfes. "Con Kennet, ora abbiamo in rosa uno dei migliori talenti tedeschi".

Eichhorn: "Il Leverkusen ha saputo far crescere rapidamente molti giocatori"

"Dopo ottime discussioni, ho deciso quella che considero la soluzione migliore: il Leverkusen è un club che ha saputo far crescere rapidamente molti giocatori, anche giovanissimi, trasformandoli in professionisti di alto livello", afferma Eichhorn, che può giocare anche a centrocampo. Indosserà la maglia numero 18. "Farò tutto il possibile per seguire un percorso simile anche qui. Non vedo l'ora di fare il prossimo passo in un club europeo così entusiasmante e di alto livello come il Bayer 04".