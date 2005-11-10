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Ahmed Hegazy lascia il calcio giocato a 35 anni. Ha giocato nella Fiorentina e nel Perugia

Ahmed Hegazy lascia il calcio giocato a 35 anni. Ha giocato nella Fiorentina e nel Perugia TUTTOmercatoWEB
© foto di Giacomo Morini
Gaetano Mocciaro
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Gaetano Mocciaro
Oggi alle 22:41Calcio estero

Ahmed Hegazy ha appeso le scarpette al chiodo. Il difensore egiziano ha detto basta a 35 anni, chiudendo la sua carriera in Arabia Saudita, al NEOM.

Ha giocato in Italia con le maglie di Fiorentina e Perugia
Il calcio italiano lo ricorda per le sue esperienze con la maglia della Fiorentina (appena 4 presenze e un gol tra il 2012 e il 2014) e Perugia (10 presenze nel 2015). Ha calcato anche i campi della Premier League con il West Bromwich Albion. Vanta 88 presenze con la nazionale egiziana.

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