Ufficiale Lipsia in Champions, con Demichelis nuovo allenatore: "Conquistato dai colloqui"

Il Lipsia ha nominato Martin Demichelis come suo nuovo allenatore. "Il 45enne argentino ha firmato un contratto con i Red Bulls fino al 30 giugno 2028", informa il club tedesco tramite comunicato ufficiale, dopo l'esperienza recente del tecnico argentino alla guida del Maiorca.

"Sono stato conquistato dai colloqui con il club e dalla sua visione sportiva", ha dichiarato il nuovo tecnico ai microfoni ufficiali della società tedesca. "L'RB Lipsia è un club ambizioso con un'identità chiara, talenti straordinari e la determinazione di continuare a migliorare ai massimi livelli. Questo è esattamente il tipo di sfida che stavo cercando".

Dopo Ole Werner, rimasto in carica per un anno e reduce del 3° posto in Bundesliga, toccherà a Demichelis portare il Lipsia a picchi ancora più alti e disputare la Champions League: "Ho un enorme rispetto per il lavoro che è stato fatto qui. Voglio costruire su queste fondamenta e compiere i passi successivi insieme alla squadra. Voglio creare una formazione che giochi un calcio audace, intenso ed emozionante, che si assuma le responsabilità in campo e che ispiri la gente di Lipsia con la sua passione".

Infine ha concluso, emozionato: "Non vedo l'ora, inoltre, di guidare il Lipsia in Champions League. Metterci alla prova contro i migliori d'Europa è una sfida incredibile ed è esattamente il posto a cui appartiene un club con l'ambizione e la qualità del Lipsia. Non vedo l'ora di condividere quelle notti speciali con la squadra".