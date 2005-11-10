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La scelta controcorrente del Mallorca: Demichelis rinnova nonostante la retrocessione
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Il Mallorca ha deciso di fare una scelta controcorrente dopo la retrocessione in seconda divisione spagnola maturata al termine di questa stagione de LaLiga. Il tecnico argentino Martin Demichelis non solo ha ricevuto la conferma dal club iberico, ma anche un rinnovo di contratto fino al 2028 con l’obiettivo di riportare in massima serie il club nella prossima annata.
Demichelis era arrivato a marzo alla guida del Mallorca ottenendo cinque successi, tre pari e quattro sconfitte in 12 partite (1,50 punti a partita di media) senza riuscire a conquistare la permanenza ne LaLiga. Nonostante questo il club avrebbe apprezzato la sua capacità di restituire identità e competitività alla squadra.
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