DIRETTA BUNDESLIGA - Finali: Dortmund di misura, il Lipsia vince ad Augusta

Andiamo a vedere nel dettaglio le partite che mancano all'appello in questa giornata di Bundesliga:

17.31 - Andiamo a vedere nel dettaglio le partite che mancano all'appello in questa giornata di Bundesliga:

Sabato 17 ottobre

18.30 Arminia Bielefeld-Bayern Monaco

20.30 Borussia Monchengladbach-Wolfsburg

Domenica 18 ottobre

15.30 Colonia-Eintracht Francoforte

18.00 Schalke 04-Union Berlino

17.27 - Di seguito la classifica aggiornata della Bundesliga:

Lipsia 10

Borussia Dortmund 9

Stoccarda 7

Eintracht Francoforte* 7

Augsburg 7

Werder Brema 7

Bayern Monaco* 6

Hoffenheim 6

Bayer Leverkusen 6

Friburgo 5

Union Berlino* 4

Arminia Bielefeld* 4

Borussia Monchengladbach* 4

Wolfsburg* 3

Hertha Berlino 3

Colonia* 0

Mainz 0

Schalke 04* 0

*una partita in meno

17.26 - Sono dunque terminati i match delle 15:30 di Bundesliga. Ecco un riepilogo dei risultati maturati su tutti i campi:

Augsburg-Lipsia 0-2

Friburgo-Werder Brema 1-1

Hertha Berlino-Stoccarda 0-2

Hoffenheim-Borussia Dortmund 0-1

Mainz-Bayer Leverkusen 0-1

AUGSBURG-LIPSIA 0-2

15.31 - Fischio d'inizio!

6' - Prime transizioni del Lipsia: Nkunku cerca spazio, ma il guardalinee sbandiera. Offside del franco-congolese.

17' - Ancora Lipsia: va in porta Dani Olmo, Gikiewicz si distende e mette in corner con un bell'intervento.

27' - Ci prova nuovamente Nkunku, che si vede respingere un tentativo ravvicinato da un difensore dell'Augsburg.

34' - Tentativo velleitario su calcio di punizione da parte di Gregoritsch, pallone che termina nella terra di nessuno.

42' - Squillo di Upamecano, ma la conclusione del difensore del Lipsia non preoccupa Gikiewicz.

45' - SEGNA IL LIPSIA! - Il gol è di Angelino, che timbra di testa da pochi passi sul bel lob servitogli da un compagno!

16.17 - Fine primo tempo!

16.33 - Inizia la ripresa!

46' - Un cambio all'intervallo operato da Nagelsmann: finisce la partita di Klostermann, sostituito da Orban.

54' - Girandola di sostituzioni nell'Augsburg: escono Strobl, Jensen e Hahn, sostituiti rispettivamente da Gruezo, Niederlechner e Vargas.

66' DUE A ZERO LIPSIA! - Gol strepitoso di Poulsen, che trafigge Gikiewicz con una volée di sinistro dal limite dell'area. Nulla da fare per il portiere dell'Augsburg.

78' - Vicino alla doppietta Poulsen, che questa volta sbatte su Gikiewicz. Lipsia in totale controllo del match.

87' - Serve più di un'impresa all'Augsburg, che non sta riuscendo ad impensierire la squadra di Nagelsmann.

17.22 - Finisce il match!

FRIBURGO-WERDER BREMA 1-1

15.30 - Fischio d'inizio!

9' - Petersen s'arrampica nell'area del Werder e frusta di testa: pallone che termina oltre il montante.

16' - SEGNA IL FRIBURGO! - Deviazione in mischia di Lienhart, che nell'area piccola devia in rete il cross basso di un compagno!

20' - Due a zero! Il raddoppio porta la firma di Schmid, che non lascia scampo a Pavlenka con una conclusione radente!

21' - Attenzione però, gol annullato! Decisivo l'intervento del VAR, che ha ravvisato un fuorigioco nell'azione che ha portato al gol di Schmid.

25' - PAREGGIA IL WERDER! - In pochi minuti cambia completamente il film del match: fallo da rigore di Hofler, sul dischetto si presenta Fullkrug, che non sbaglia. Tutto da rifare per il Friburgo.

35' - Fase di stasi della partita, qualche minuto fa è stato ammonito Hofler dopo un contrasto di gioco.

16.17 - Fine primo tempo!

16.33 - Inizia la ripresa!

46' - Rimane in panchina dopo il primo tempo Woltemade: lo rileva Mohwald. Primo cambio nelle fila del Werder.

51' - Viene ammonito Mbom: è il terzo giocatore sanzionato di questa partita.

70' - Finisce qui la partita di Vincenzo Grifo: l'esterno italiano viene sostituito da Chang-Hoon Kwon.

77' - Due cambi nel Werder: Toprak prende il posto di Mbom, mentre Selke rileva Fullkrug.

83' - Sargent tocca duro un avversario: intervento in netto ritardo punito con un giallo dall'arbitro.

17.22 - Finisce il match!

HERTHA BERLINO-STOCCARDA 0-2

15.32 - Fischio d'inizio!

9' - STOCCARDA IN VANTAGGIO! - È di Kempf la rete che sblocca il match: stacco imperioso sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra che non lascia scampo a Schwolow.

21' - Brutte notizie per i padroni di casa: Pekarik si fa male ed è costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto entra Zeefuik.

29' - Kalajdzic è il secondo ad iscriversi alla lista dei cattivi per un intervento ruvido. In precedenza era stato Cunha a finire sul taccuino dell'arbitro.

36' - Breve sosta a bordocampo per Coulibaly, che ha ricevuto un colpo. Sembra comunque in grado di proseguire il francese.

16.19 - Fine primo tempo!

16.37 - Inizia la ripresa!

47' - Torsione di Kalajdzic, che di testa manda fuori non di molto. Occasione per raddoppiare per lo Stoccarda.

53' - Occasionissima per Cunha, ma Kobel è abile ad opporsi con un bel riflesso, evitando il pari dell'Hertha.

68' SECONDO GOL DELLO STOCCARDA! - Castro raccoglie una carambola sulla trequarti dell'Hertha e fulmina Schwolow con un diagonale che s'infila in buca d'angolo!

74' - Stark sceglie male il tempo dell'intervento e finisce sul taccuino di Osmers.

78' - Labbadia spara le ultime cartucce inserendo Piatek e Lowen. Fuori Darida e Zeefuik.

90' - Si gioca ancora, siamo leggermente in ritardo rispetto agli altri campi: tre minuti di recupero in questo secondo tempo.

17.25 - Finisce il match!

HOFFENHEIM-BORUSSIA DORTMUND 0-1

15.30 - Fischio d'inizio!

4' - Buon avvio dei padroni di casa, subito pericolosi con Skov. Dortmund un po' sorpreso dall'approccio della squadra di Hoeness.

14' - Sterzata secca di Reyna su Rudy, che abbocca alla finta dell'avversario e spende il fallo.

26' - Che occasione per Reyna! Il talento del Dortmund vince un paio di rimpalli e conclude da un metro: salvataggio provvidenziale di Skov, che s'immola e respinge il pallone sulla linea!

40' - Conclusione di Rudy, che da buona posizione non inquadra lo specchio. Pallone alto sopra la traversa.

16.17 - Fine primo tempo!

16.33 - Inizia la ripresa!

52' - Belfodil s'intestardisce e apre il piattone in piena area giallonera: fa buona guarda Hummels, che intercetta il tentativo dell'ex Inter.

60' - Doppio cambio nell'Hoffenheim: rientrano alla base Belfodil e Gacinovic, Hoeness si affida a Baumgartner e Bruun Larsen per questa mezz'ora finale.

64' - Schiera l'artiglieria pesante Favre, che inserisce Haaland (preservato dall'inizio in ottica Champions) e Reus: escono dal campo Sancho e Brandt.

76' GOL DEL DORTMUND! - Rete confezionata dai due subentrati: Witsel fa la torre per Haaland, che con altruismo serve Reus. Tutto facile per il tedesco, che deposita il tap-in.

79' - Haaland! Erroraccio dell'attaccante, che a tu per tu con Baumann manda incredibilmente fuori di un soffio.

85' - Reyna! Altro match ball sprecato dai gialloneri: Guerreiro va in fuga sulla sinistra e offre un gran pallone a Reyna, che calcia alto con il piattone.

17.22 - Finisce il match!

MAINZ-BAYER LEVERKUSEN 0-1

15.30 - Fischio d'inizio!

5' - Iniziativa del Mainz con Mateta, che viene però sorpreso in posizione di offside dall'assistente di Dankert.

18' - Poche emozioni sin qui: cross di Sinkgraven, rimpallato agevolmente dalla difesa del Mainz.

27' - Apre il gas Mateta, che come in precedenza viene pizzicato in posizione irregolare.

30' - GOL DEL LEVERKUSEN! - Segna Bailey, che svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un angolo! Zentner non trattiene e il direttore di gara assegna il gol con l'ausilio della goal line technology.

16.17 - Fine primo tempo!

16.33 - Inizia la ripresa!

46' - Bosz decide di cambiare in questo avvio di ripresa: dentro Baumgartlinger per Aranguiz.

57' - Lars Bender rimedia un'ammonizione per un intervento illecito ai danni di un avversario.

75' - Match che resta in equilibrio: Latza viene ammonito da Dankert.

78' - Espulso Tapsoba! - Si prospetta un finale di sofferenza per il Leverkusen, che dovrà difendere il vantaggio in inferiorità numerica.

90' - Quattro i minuti di recupero assegnati dall'arbitro. Quattro minuti per le speranze del Mainz.

17.22 - Finisce il match!

15.10 - Ecco nel dettaglio le gare in programma alle 15:30 che seguiremo insieme:

Augsburg-Lipsia

Friburgo-Werder Brema

Hertha Berlino-Stoccarda

Hoffenheim-Borussia Dortmund

Mainz-Bayer Leverkusen

15.00 - Bundesliga, atto quarto. Messa in archivio la sosta per le nazionali, si torna in campo anche in Germania: alle 15:30 il Borussia Dortmund affronterà l'Hoffenheim per bissare il successo contro il Friburgo, impegnato invece contro il Werder Brema. È in programma inoltre lo scontro al vertice tra Lipsia e Augsburg, le uniche squadre a quota sette dopo tre turni insieme all'Eintracht.