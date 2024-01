Ufficiale Liverpool, il giovane Ramsay ha giocato troppo poco nel Preston e viene richiamato

Il Liverpool ha annunciato nelle scorse ore di aver riportato alla base un giovane inizialmente ceduto in prestito nella scorsa estate. Si tratta di Calvin Ramsay (20 anni), laterale scozzese classe 2003 che agisce sulla fascia destra ed era stato ceduto a inizio luglio in prestito ai cadetti del Preston North End, squadra che milita in Championship, secondo livello del calcio inglese.

Come si apprende da comunicazione diretta dei Reds sui loro profili ufficiali di comunicazione, il trasferimento a titolo temporaneo di Ramsey al Preston è stato interrotto prima del tempo e il calciatore farà ora immediatamente rientro ad Anfield, dove con ogni probabilità gli cercheranno una nuova sistemazione. Ramsay ha trovato solo due presenze in questo primo scorcio di stagione nel Preston, anche a causa di un serio infortunio al ginocchio prima e di una malattia poi. Una sola volta è sceso in campo da titolare, prima di una lunga serie di non convocazioni che hanno spinto il Liverpool ad interrompere il prestito.

Di seguito l'annuncio dato sui social dallo storico club di Premier League.