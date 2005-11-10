Ufficiale M'Baye Niang risolve il contratto con il Gençlerbirliği: ora è svincolato

L'ex Milan M'Baye Niang ed il club turco del Gençlerbirliği hanno trovato un accordo per la risoluzione del contratto. L'attaccante classe '94, che si era trasferito nella Super Lig turca all'inizio della scorsa stagione, ha giocato un totale di 27 partite, tra cui 26 partite di campionato e 1 partita di coppa di Turchia nella squadra di Başkent. Ha realizzato 6 gol e trovato 2 assist in questa annata.

A 31 anni dunque il giocatore franco-senegalese si rimette in gioco sul calciomercato estivo da svincolato. L'ultima esperienza in Italia per lui è stata quella con la Sampdoria nella stagione 2025/26 (nella seconda parte). In precedenza ha militato per il Milan, il Genoa, il Torino e l'Empoli, per quanto riguarda i club del nostro Paese.

Di recente, quando ancora aveva il contratto in essere con l'ultimo club, ha detto a TMW: “Se mi piacerebbe tornare in Italia? Mi fate ogni anno questa domanda… Io ho fatto tutta la mia carriera in Italia e Francia: l’Italia è un Paese speciale, mi trovo bene e la gente mi ha sempre accolto bene. Se ci fosse l’opportunità, perché no. Chiedetelo a Pastorello, deve lavorare… Però anche la mia famiglia sarebbe contenta. Vedremo che cosa esce fuori, ho ancora un anno di contratto”.