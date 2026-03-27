Milan, l'ex Niang svela: "Pato mi ha sconvolto, era il più forte. Neanche Mbappé fa quelle cose"

In un'intervista concessa a BeIN Sports, una vecchia conoscenza del Milan ha riesumato dolci ricordi e tempi d'oro in rossonero. Si tratta di Mbaye Niang, attaccante senegalese di 31 anni che ha ripercorso la sua carriera tra vari club d'Europa e in Medio Oriente, attualmente sito in Turchia al Genclerbirligi. In particolare quando crebbe nell'ombra di campioni assoluti a Milanello e uno su tutti catturò la sua attenzione.

"Al Milan c'erano i Robinho, c'era Inzaghi, anche Gattuso. Ma il ragazzo che mi ha sconvolto, peccato si infortunasse spesso, è Pato. Da quello che ho visto di Pato, nemmeno Mbappé fa quelle cose", ha risposto con fermezza Niang. "E parliamo di Mbappé. Piede destro, piede sinistro, forza, di testa, potente... Aveva delle cosce che facevano paura. Le tue due cosce messe insieme erano una delle sue. Ed era veloce. Però aveva un sacco di problemi fisici, stava con la figlia (Barbara, ndr) di Berlusconi, pace all'anima sua, si infortunava in continuazione ed era complicato. Ma era troppo forte".

Un'altra tappa della sua carriera invece, nel 2021/2022, da svincolato firmò per il Bordeaux alla fine di settembre. In una stagione complicata e che preannunciava fin da subito la lotta salvezza, ha segnato solamente 7 gol in 23 partite e non è riuscito a raggiungere l'obiettivo. Escluso perfino due giornate per problemi comportamentali: "Se ho mai rimpianto un trasferimento o la scelta di un club? Sì. Il Bordeaux. Sapevo che avrebbero fatto quella fine, ma credevo di poter aiutare e, alla fine, non è andata come avrei voluto", la conclusione dell'ex Empoli e Sampdoria tra le altre.