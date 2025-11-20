Niang: "Difficile capire perché Balotelli non abbia una squadra. Modric fuoriclasse"

Nel corso del suo intervento per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, M'Baye Niang ha espresso il proprio parere su Mario Balotelli. L'ex attaccante reduce dalla risoluzione con il Genoa è ancora senza una squadra: "Difficile spiegare il perché - spiega il calciatore senegalese -. Mario ha una qualità che pochi altri hanno.

Sono sicuro che presto troverà una squadra che gli darà fiducia e che la ripagherà segnando molti gol. Chi prende Balotelli, fa un affare. Se sei forte come lui, non puoi esserlo una stagione e poi diventare scarso. Chi dice che è finito, si sbaglia: Mario ha solo bisogno di un allenatore che creda in lui. Il resto sa farlo da solo".

L'ex attaccante del Milan si è poi soffermato sul centrocampista rossonero Luka Modric, capace di innalzare il livello della squadra di Allegri con la sua qualità e il suo carisma: "Modric è un fuoriclasse che ha giocato nel Real e ha vinto tutto - ha concluso la punta ora in forza ai turchi del Genclerbirligi -. Non ha bisogno delle mie parole perché è abituato a certi palcoscenici. San Siro comunque è uno stadio eccezionale e nel derby sentire il boato dei suoi 75.000 spettatori ti emoziona".